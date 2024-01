Calcio Giovanile regionale | Perignano sempre in testa nell' Elite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pisa 31 gennaio 2024 –– Ultimo turno di gennaio nei campionati giovanili regionali toscani.Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco travolto 6 – 1 in trasferta dai liguri della Fezzanese. Il Cenaia pareggia 1 – 1 a Montevarchi contro i padroni di casa dell’Aquila.Juniores regionali. Il Fratresbatte 2 – 0 il Montelupo allo Stadio ‘Matteoli’ e prosegue la sua marcia inalla classifica del massimo campionatotoscano. Sono trentasei i punti per la squadra di mister Pagliai grande protagonista di una rimonta incredibile: due di vantaggio su Pontassieve e Zenith Prato. Il Fornacette pareggia 2 – 2 in casa contro il Maliseti Seano e rimane terzultimo. Il San Giuliano è penultimo, dopo aver pareggiato 1 – 1 sul campo dell’Arezzo Academy: è il primo punto di mister Grasseschi subentrato a mister ...