Calcio Giovanile | impresa Fc Ponsacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pisa 31 gennaio 2024 –– Tante reti campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche a Lucca e LivornoLe pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, la vetrina della settimana spetta alFc che piega 4 – 3 la capolista Castelnuovo Garfagnana, finora imbattuta, e le fa perdere il primato in classifica a vantaggio del Pietrasanta che travolge 6 – 0 la Pecciolese. Rossoblù ponsacchini di mister Besso scatenati, ed ora al sesto posto. Il Ponte delle Origini ne rifila sette alla Folgore Segromigno (7 – 1) e si porta a meno tre dal Pietrasanta: la squadra di mister Franco deve crederci. Quinto il Forcoli che espugna Pieve Fosciana (0 – 1). Castelfranco battuto a Barga (2 – 1), e San Frediano fermato dal Vorno (1 – 1). Nella categoria Allievi grande vittoria del Perignano che espugna il campo del Pistoia Nord per 1 – 2. Il Migliarino Vecchiano vince a ...