Calcio femminile | per l’Italia test il 23 febbraio con l’Irlanda e il 27 con l’Inghilterra

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) A due mesi e mezzo di distanza dal netto successo con la Svizzera, che ha certificato il secondo posto nel girone di Nations League,di Andrea Soncin è pronta a tornare in campo per i primi due impegni del 2024. Venerdì 23alle ore 18.15 le azzurre affronterannonel il nuovo centro sportivo della Fiorentina, mentre martedì 27 alle ore 18 in Spagna ad Algeciras è in programma la seconda amichevole contro. Dopo l’ottimo percorso nella nuova competizione Uefa, in un raggruppamento di cui facevano parte anche due potenze delmondialecome Svezia e Spagna,si appresta a fare le prove generali in vista dell’inizio delle qualificazioni al Campionato Europeo del 2025, che prenderanno il via ad aprile. Si ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.59 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 22.58 Roma che crolla nella ripresa non ... (oasport)

Le parole di Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile in un’intervista a Numero Diez. Ecco cosa ha detto: OBIETTIVI – «Parlare di obiettivi non è facile in questo momento, perché abbiamo appena ...Da Cesena due squadre di atletica per i campionati di Serie A1, al via al PalaGeorge di Montichiari (Brescia) sabato 2 febbraio. La competizione proseguirà poi ad Ancona, Ravenna e, in occasione della ...Castelnovo, raduno congiunto per le nazionali di Futsal Fssi. Le Nazionali di Futsal maschile e femminile sordi, in vista delle Winter Deaflympics di ...