Calcio a 5 | l’Italia parte male nel suo nuovo ciclo Il Marocco si impone 5-3

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La prima delle cinque amichevoli deldella nazionale italiana dia 5 è andata in archivio a Rabat, contro ilpadrone di casa. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA E IL TABELLINO La partita inizia su ritmi alti. Pieri, dopo sei minuti apre le marcature per lo 0-1 del. La reazione delè incredibile: i Leoni dell’Atlante prima pareggiano con Boukdir, poi vanno in vantaggio con Sbaa Boutraba e prima del quarto d’ora triplicano con Charadi.Si va sul 3-1, il primo tempo sembra in ghiaccio, mascollinato il quindicesimo minuto ha la forza di reagire con Ferretti e nuovamente con Pieri: uno-due che vale il 3-3 con cui si va al riposo. Nella ripresa le cose cambiano leggermente, i ritmi si rivelano meno ...