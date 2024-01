Caffo a processo per maltrattamenti | il racconto della ex

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nel suoci sono scene di insulti, botte e umiliazioni. Poi una denuncia e la finerelazione. La ex compagna del filosofo e scrittore Leonardo, apere lesioni gravi, è stata sentita ieri in aula come testimone. Per oltre tre ore, davanti ai giudiciquinta sezione penale del Tribunale di Milano, ha ripercorso presunte violenze e abusi che avrebbe subito tra 2019 e 2022, rispondendo alle domande del pubblico ministero e dei difensori. "Mi ha preso per il collo e mi ha strangolata – ha detto, ricordando una delle aggressioni – perché gli avevo detto di andare via". E parlando di un’altra violenza: "Mi ha preso la testa e me l’ha sbattuta contro il finestrinomacchina, rompendolo. Poi me l’ha sbattuta contro lo ...