Caccia F-16 Usa si schianta al largo delle coste della Corea del Sud

L'episodio è successo ad Enna. Il Medico avrebbe abusa to della minorenne che era in cura da lui. Adesso sui social è caccia al nome del sanitario (ilgiornale)

Nuovo servizio de Le Iene, trasmissione di Italia 1 in onda stasera sulle reti Mediaset, dopo il primo che ha fatto luce su alcune storture... (calciomercato)

Di cosa è accusata precisamente Ilaria Salis ? La maestra elementare 39enne di Monza si trova in carcere a Budapest da febbraio 2023. L’accusa è ... (open.online)

Un caccia F-16 statunitense è precipitato oggi nelle acque al largo della costa occidentale della Corea del Sud: il pilota è stato tratto in salvo dopo essersi espulso dall'aereo.Trattative sull’accordo in 3 fasi che potrebbe mettere fine alla guerra. Media palestinesi: bombardamenti sulla Striscia, almeno 11 vittime civili. Milizie irachene Hezbollah sospendono gli attacchi c ...(Adnkronos) – L'ex premier pakistano Imran Khan e sua moglie Bushra Bibi sono stati condannati a 14 anni di carcere, il giorno dopo la condanna a 10 anni. Khan, che è stato estromesso dalla carica di ...