C sinistra | Ricci | ‘Conte abbia più rispetto | Pd lavora per unità’

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Chiediamo ai nostri alleati partendo da Conte più. Sobrattutto perché stiamondo all'unità delle opposizioni". Così Matteo, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, durante la presentazione del suo libro 'Pane e Politica a Frascati commentando le parole rivolte dalla segretaria Pd Elly Schlein nei riguardi del leader M5S, Giuseppe Conte. "Pensiamo davvero di andare alle prossime elezioni amministrative ed europee con le altre forze di opposizione che, invece di attaccare la destra, passano il tempo ad attaccare il Pd? Se si continua così, il voto fluido non si sposterà verso il centro, andrà al partito di Giorgia Meloni", ha proseguito. "Se, invece – ha sottolineatoin conclusione – riusciremo ad andare alle elezioni ognuno con la propria autonomia ma cooperando, ovvero facendo battaglie comuni in Parlamento, e quindi mettendo in atto una competizione cooperativa, gli italiani cominceranno a vedere nel centrouna alternativa di governo".