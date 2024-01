C sinistra | Alfieri | ' Conte? Quando si fa di Pd caricatura | bisogna rispondere a tono' **

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "si passa il segno,". Alessandro, senatore e membro della segreteria Schlein, risponde così all'Adnkronos interpellato sul faccia a faccia ieri alla Camera tra la segretaria dem e Giuseppe, nel quale il leader M5S non ha lesinato affondi contro il Pd. "Competition is competition, si avvicinano le europee ed è comprensibile che il Movimento 5 Stelle faccia il Movimento 5 Stelle, ma il Pd deve fare il Pd. Noi -sottolinea- siamo gente paziente masi passa il segno e si fa del Pd unache sia il Pd che è per 'l'accoglienza indiscriminata' dei migranti o il Pd bellicista, penso che si debbaper tutelare la propria comunità e la coerenza e l'equilibrio delle posizioni che abbiamo adottato".

