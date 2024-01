Budapest | “Ilaria Salis accusata di reati gravi | misure adeguate” Lei scrive | “Trattata come una bestia”

Ilaria Salis venne inizialmente accusata per quattro delle aggressioni antifa avvenute lo scorso febbraio 2023 a Budapest , per poi venire esclusa ... (open.online)

Il aria Salis il 2 ottobre scorso ha scritto un memoriale consegnato al consolato italiano per il suo avvocato, quando non aveva ancora la possibilità ... (ilmessaggero)

«La credibilità di Ilaria Salis – ha aggiunto il portavoce di Orban ...che si sono poi rivelate false». Budapest insomma respinge le accuse di «media di sinistra e organizzazioni di diritti umani» e ...Ilaria Salis il 2 ottobre scorso ha scritto un memoriale consegnato al consolato italiano per il suo avvocato, quando non aveva ancora la possibilità di parlare con lui nonostante gli ...«Mi trovo tutto il tempo in una cella minuscola e senz’aria, tra gli scarafaggi, il vitto scarso, senza possibilità di comunicare, trattata come una bestia al guinzaglio». Sono queste le condizioni in ...