Buchanan ‘studente’ all’Inter! Per Inzaghi due aspetti fondamentali – TS

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)attende il suo esordio con la maglia dell’Inter. Il canadese, arrivato dal Bruges, secondo quanto riportato da Tuttosport, è una sorta di studente ad Appiano Gentile: al lavoro su dueSTUDENTE –sta completando l’apprendistato all’Inter. Il salto fra Bruges e Milano è importante e, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il canadese è diventato una sorta di studente ad Appiano Gentile., ed il suo staff, stanno lavorando con l’esterno per spiegargli i movimenti e fargli imparare i ‘codici’ dalla fase difensiva ai sincronismi per uscire dal basso. Concetti da metabolizzare al meglio. Un altro aspetto, fondamentale per, è l’apprendimento dell’italiano: oltre che in allenamento (dove a destra ha come “tutor” Darmian e Dumfries che destreggiano bene l’inglese), ...