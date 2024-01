Brescia vs Cittadella | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lombardi per rientrare in quella zona playoff che, invece, i veneti sembrano aver blindato.si giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 14 presso lo stadio RigamontiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono scivolati al nono posto con 29 punti, a meno tre dall’ultimo posto disponibile per i playoff. La squadra di Maran è reduce da un periodo altalenante caratterizzato da due vittorie, due sconfitte e un pareggio, per cui occorre un immediato riscatto per raggiungere l’obiettivo I veneti, dopo una cavalcata trionfale caratterizzata da sette vittorie e due pareggi, stanno tirando un pò il fiato, essendo reduci da due sconfitte consecutive. La squadra di Gorini è comunque ...