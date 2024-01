Bradley Cooper ha un nuovo cappello del cuore ed è di Louis Vuitton

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Negli ultimi tempi,ha intrapreso un viaggio nello streetwear. L'attore e regista —che ha appena ricevuto la dodicesima nomination agli Oscar per Maestro, il biopic su Leonard Bernstein — sta sperimentando più che mai con il menswear, accumulando una scorta sempre più notevole di grail del lusso e sneaker introvabili. E, come sa bene chiunque si sia innamorato di un capo di abbigliamento, quandoseleziona qualcosa lo inserisce con costanza nella sua rotazione del guardaroba. La settimana scorsa, l'attore ha presenziato brevemente alla Paris Men’s Fashion Week per la sfilata di, dove era seduto in prima fila accanto al capo di LVMH Bernard Arnault. Giusto per ricordarvelo,è ambasciatore per gli orologi...