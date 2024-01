Botti di Capodanno per Truzzu 800mila euro senza gara per il concertone di Mengoni

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Doveva essere la grande celebrazione del primo cittadino pronto a lanciarsi nella campagna elettorale per le regionali. Ma è stato un disastro. Parliamo del concerto didi Marco, organizzato a Cagliari dal sindaco Paolo(aka “Trux”, come da tatuaggio sul braccio sinistro), l’uomo scelto da Giorgia Meloni per prendere il posto di Christian Solinas. Il sindaco di Cagliari Paoloper il concerto dinon ha badato a spese. Conto da 1,1 milioni con il cachet perUn disastro di concerto, sia dal punto di vista dell’organizzazione del live (e non certo per colpa di, estraneo all’intera vicenda), sia per l’iter macchinoso della sua organizzazione, passato tra affidamenti per oltre 800.000dati ...