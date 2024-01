Botte | minacce e sputi alla fidanzata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ferrara, 31 gennaio 2024 – Liti continue condite da schiaffi,, calci, oggetti scagliati a terra e. L’ultimo episodio è di pochi giorni fa. L’uomo – un ferrarese di 57 anni con alle spalle precedenti per associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita e lesioni – avrebbe preso a inveire contro lacostringendola a chiudersi in bagno in lacrime. È stata l’ultima goccia. Da quel fatto è scattato l’allontanamento dcasa familiare emesso dal pubblico ministero e convalidato lunedì mattina dal giudice per le indagini preliminari Silvia Marini. Sono diversi gli episodi che vengono contestati al 57enne. Stando a quanto emerso dalle indagini, la relazione tra i due sarebbe stata a lungo segnata dall’aggressività dell’uomo e dai frequenti litigi, alcuni dei quali degenerati in ...