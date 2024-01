Borse Mercato per il turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Opportunità di lavoro nelin tutta la Toscana. L’Ebtt organizza lededicate a questo settore per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Due sono già gli appuntamenti fissati: il 6 e 7 febbraio dalle 10 alle 16 nella sala Eden del Bastione Garibaldi a Grosseto e il 15 febbraio a San Vincenzo, in provincia di Livorno, nella cittadella delle associazioni di via Sandro Pertini. Tra i profili ricercati: camerieri ai piani, baristi, animatori, cuochi e aiuto cuochi, chef de rang, runner, receptionist, manutentori, bagnini e aiuto bagnini, hostess di spiaggia, facchini, banconieri e così via. Per partecipare agli eventi è preferibile la pre-registrazione tramite il sito www.borsalavoro.it, ma è anche possibile presentarsi direttamente in fiera nei giorni dell’evento. Oltre alla ...