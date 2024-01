Borse | bene Piazza Affari al traino delle banche L’attesa è tutta per la Fed

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Gli investitori sperano che la Banca centrale Usa accenni a un taglio dei tassi a breve. Euro ai minimi in un mese. Petrolio in calo, prezzi del gas sopra 30 euro. Spread stabile in area 153 punti

attesa per le riunioni delle banche centrali e per i dati sull’inflazione Usa. Petrolio in progresso mentre il gas perde posizioni. Euro stabile (ilsole24ore)

Piazza Affari trainata dalle banche e dai titoli oil con il greggio che sale sulle tensioni in Medio Oriente. Dollaro in recupero sull'euro. Debole ... (ilsole24ore)

Intorno alle 9,45 il Ftse Mib guadagna lo 0,65% dopo che ieri ha raggiunto i nuovi massimi di chiusura dal 2008.Dalla Spagna utile record per Santander, Big tech non scalda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen - Borse europee poco mosse e in [...] ...