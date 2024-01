Borsa | Milano migliora +0 | 62% recupera Saipem | giù Pirelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Piazza Affari allunga il passo (Ftse Mib +0,62%) al pari delle altre Borse europee dopo un avvio pressoché piatto in una giornata dominata dall'attesa per le decisioni e ancora di più per le indicazioni della Fed sui tassi.terreno(+3,25%) dopo aver fatto sapere che l'incidente che ha fatto crollare il titolo ieri non ha creato danni alla nave coinvolta. Bene le banche Banco Bpm (+1,68%) e Bper (+1,33%) così come Unicredit (+1,13%) mentre si avvicina la settimana in cui diffonderanno i risultati 2023. Bene intonata anche Stellantis (+1,29%). Male invece(-1,13%) per le ispezioni Ue sull'ipotesi di un cartello fra i produttori di pneumatici e Stm (-0,35%), che risente a distanza dei conti non entusiasmanti del colosso dei semiconduttori Samsung.