Borsa | Milano maglia rosa in Europa | brilla Tim

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ladi(+0,4%) chiude in rialzo e indossa laincon gli altri listini in flessione, in vista della riunione della Fed. A Piazza AffariTim (+2,2%), in attesa dell'offerta di Kkr per Sparkle e con il dossier Netco che procede speditamente. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 155 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,72%. Performance positiva per le banche, in vista dei risultati finanziari che saranno resi noti la prossima settimana. Salgono Banco Bpm (+1,5%), Bper (+1%) e Unicredit (+0,5%). Deboli Mps (-0,2%) e Intesa (-0,5%). Acquisti sulle utility dove si mettono in mostra Hera (+1,8%), Terna (+1,6%), Enel e Snam (+1,2%). Sul fronte automobilistico cresce Stellantis (+1,4%). Positiva Saipem (+0,7%), dopo aver ...