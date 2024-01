Borsa | l' Europa positiva dopo Wall Street | attesa per la Fed

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le Borse europee proseguono in terreno positivouna serie di indicatori macroeconomici, tra cui l'inflazione in Germania e Francia, i mercati restano alla finestra indelle decisioni in serata della Fed sulla politica monetaria. I titoli di Stato, intanto, sono in netta flessione. Sotto i riflettori anche gli esiti delle trimestrali. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Positive Londra e Parigi (+0,2%), Madrid (+0,7%), Milano (+0,6%) mentre è in controtendenza Francoforte (-0,1%). I listini sono sostenuti dal comparto immobiliare (+0,7%). Bene anche le utility (+0,6%), con il prezzo del gas che sale a 29,7 euro al megawattora. In rialzo le banche (+0,6%) e le assicurazioni (+0,5%), in vista dei risultati finanziari e con l'ipotesi di maggiori ricavi con uno ...