Borsa | L' Europa in ordine sparso | guarda alla Fed

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si muovono inle Borse europee. Londra oscilla intornoparità (+0,03%), Francoforte cede un marginale 0,05%, Parigi guadagna lo 0,14% in attesa stasera alle 20 della prima decisione del 2024 della Fed sui tassi che, secondo le previsioni, manterrà invariati. I mercati confidano piuttosto che dbanca centrale americana arrivi qualche indicazione utile per scommettere se il primo taglio arriverà nel primo trimestre o più avanti. Il dollaro si è rafforzato sulle principali valute mentre i futures su Wall Street sono contrastati con quello sul Nasdaq in calo a seguito dei conti poco entusiasmati di Microsoft, Alphabet e Advanced Micro Devices: insieme ai risultati dello stesso tenore della coreana Samsung contribuiscono ad abbassare l'umore sul comparto tecnologico. Stm a Parigi e a Milano cede lo ...

