Borsa | l' Europa chiude in calo in attesa della Fed

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le Borse europee chiudono inindelle decisioniFed sulla politica monetaria. Dopo una serie di dati macroeconomici, tra cui l'inflazione tedesca, l'attenzione degli investitori si concentra sulle indicazioni che arriveranno dal presidentebanca centrale americana sul taglio dei tassi. I titoli di Stato intanto registrano un netto. Seduta in flessione per Londra (-0,47%), Francoforte (-0,4%), Parigi (-0,27%). In controtendenza Madrid (+0,39%).

