Borsa | in Asia pesanti i listini cinesi dopo dati economici

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Seduta pesante suitici: Tokyo chiude in rialzo (+0,61%) ma cedono a seduta ancora aperta Hong Kong (-1,84%) e gli altriper iche mostrano ancora un mese in contrazione per il Paese. Shanghai segna un calo dell'1,48% Shenzhen del 3%. A peggiorare l'umore è stato il quarto trimestre consecutivo in calo per gli utili della coreana Samsung Electronics (-2,15%), il maggior produttore di chip di memoria. Seul ha comunque chiuso poco sotto la (-0,07%). L'attesa dei mercati è ora rivolta alle decisioni della Fed stasera.

Seduta debole per i listini Asia tici che terminano la settimana in calo dopo una serie consecutiva di sei giornate in rialzo. A partire dagli indici ... (quotidiano)

MILANO – Come andrà la Borsa oggi Messaggi contrastanti. Per la giornata odierna ci aspettiamo una sessione con tendenza laterale. Cosa si intende per: Lateralità: quando il mercato si muove in ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 gen - Future europei ingessati nel giorno della Fed: i contratti sul Ftse Mib sono in frazionale rialzo dello 0,04%, piatti anche quelli sugli altri indici ...L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in rialzo dello 0,61%, a quota 36,286.71 punti. Diffuso in Giappone il dato relativo alla produzione industriale che, ...