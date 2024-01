Bonus mamme lavoratrici 2024 | così i 3 mila euro l’anno del governo Meloni sono bloccati all’Inps

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La decontribuzione per lea tempo indeterminato con almeno due figli, che interessa 700persone nel settore privato, è ferma. Ilaveva stanziato 450 milioni di. Ma l’Inps non ha ancora pubblicato la circolare esplicativa per calcolare il dovuto a partire dal 2 gennaio. Enessuna donna lavoratrice e mamma ha visto i 140netti promessi. La premier Giorgiaaveva detto che si trattava della misura «più significativa» della Legge di Bilancio: «Il concetto che vogliamo stabilire è che una donna che mette al mondo almeno due figli, in una realtà in cui noi abbiamo disperato bisogno di invertire i dati sulla demografia, ha già offerto un importante contributo alla società, e quindi ...

Per rendere operativo lo sgravio contributivo voluto dal governo Meloni in legge di bilancio e destinato alle mamme serviva infatti una circolare dell'Inps. Che però non è arrivata. Il bonus comunque ...Lascia più di qualche dubbio la misura del Governo nazionale che prevede un aumento di stipendio per le lavoratrici madri: ecco perché non convince e non aiuta la natalità ...