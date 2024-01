Bonus luce e gas 2024 | nuovi requisiti e importi Come si ottiene aggiornamento 31 GENNAIO

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ultime notiziee gas: confermato anche se in versione depotenziata.e gas: confermato dalla Legge di Bilancio per l’anno in corso anche se in una versione depotenziata rispetto a quella messa in campo nel 2023. Cambiano ida soddisfare per riceverlo: fino a quanto può arrivare? Una panoramica delle informazioni più importanti sul sostegno alle spese energetiche.e gase gas: confermato anche per quest’anno dalla Legge di Bilancio anche se in una versione depotenziata rispetto a quella messa in campo nel 2023. ...