Bologna città 30 | nelle prime due settimane gli incidenti calano del 21%

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) AGI -duedi30 (lunedì 15 - domenica 28 gennaio 2024), sulle strade urbane disi sono verificati in totale 94, di cui 63 con feriti e 31 senza feriti, nessun incidente mortale.Nello stesso periodo del 2023 (lunedì 16 - domenica 29 gennaio) glierano stati 119, di cui 77 con feriti, 41 senza e un mortale. Lo rende noto il comune di. In termini percentuali si tratta quindi di: -21% ditotali, -18,2% dicon feriti, -24,4% disenza feriti e un morto in meno (0 nel 2024 mentre era 1 nel 2023). Da sottolineare inoltre il dato del calo di pedoni coinvolti in, che è del 27,3% (22 erano ...