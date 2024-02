Boca Juniors-Sarmiento Junin giovedì 01 febbraio 2024 ore 23 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Data l’indisponibilità de La Bombonera a causa di problemi al manto erboso, ilospiterà ilper il secondo turno della Copa de la Liga Profesional al Nuevo Gasometro, la “casa” del San Lorenzo. L’esordio contro il Platense non è stato esaltante: nonostante diversi tentativi, gli Xeneizes non hanno superato la porta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Leandro Paredes torna al Boca Juniors: è il titolo che si legge sulla stampa sportiva argentina come italiana. Niente di concreto ma il centrocampista della Roma e della nazionale argentina ne sta par ...Il 1° febbraio 1969, ad Avellaneda in Argentina, nasce Gabriel Omar Batistuta, uno dei più grandi centravanti ad aver indossato la maglia della Roma. Cresciuto nelle giovanili del Newell’s Old Boys, ...Leandro Pardes ha svelato qualche informazione sul suo futuro ai microfoni di ESPN. Il centrocampista della Roma è corteggiato da Riquelme per tornare al Boca Juniors ...