Boca Juniors-Sarmiento Junin giovedì 01 febbraio 2024 ore 23 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Data l’indisponibilità de La Bombonera a causa di problemi al manto erboso, ilospiterà ilper il secondo turno della Copa de la Liga Profesional al Nuevo Gasometro, la “casa” del San Lorenzo. L’esordio contro il Platense non è stato esaltante: nonostante diversi tentativi, gli Xeneizes non hanno superato la porta InfoBetting: Scommesse Sportive e

2024-01-25 12:22:16 Arrivano conferme da Tuttosport: Colpo in Argentina per la Juventus. Francisco Barido, talento purissimo del Boca Juniors e ... (justcalcio)

Francisco Barido è il nuovo colpo in prospettiva della Juventus. Un vero e proprio guizzo di mercato per anticipare la concorrenza e assicurarsi uno dei talenti del futuro. In Argentina i paragoni si ...Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre a Ostigard del Napoli ai bianconeri piace anche il profilo di Valentini. Il centrale è un 22enne del Boca Juniors e può essere un nome per il ...Con Nehuen Perez destinato al Napoli, l'Udinese deve pensare a un sostituto per la difesa. In tal senso piace Nicholas Valentini del Boca Juniors con una clausola di 10 milioni di euro sulla quale i ...