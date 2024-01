Blitz in ospedale Militari col camice uccidono tre terroristi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) TEL AVIV Con un’operazione in stile Fauda, la serie tv che ha spopolato nel mondo, membri di un’unità d’elite israeliana travestiti da medici e accompagnati da una donna dei servizi segreti in abiti palestinesi hanno fatto irruzione in una stanza dell’Avicenna di Jenin, in Cisgiordania, e in una manciata di minuti hanno freddato nei loro letti tre miliziani ricercati per terrorismo. Nessuno dei degenti si è accorto di nulla, perché per le esecuzioni sono state usate pistole col silenziatore. Quando è scattato l’allarme, gli agenti erano già rientrati in territorio israeliano, distante da Jenin pochi minuti di automobile.? L’obiettivo principale delera Mohammed Jalamneh. Ancora pochi giorni fa compariva, incappucciato, in un video in cui si presentava come "leader e portavoce militare del battaglione di Jenin delle Brigate Ezzeidin ...