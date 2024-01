Binaghi | «Sinner trasmette valori sui quali gli italiani sono deboli | lavoro | sacrificio | perseveranza»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il presidente della Federtennis Angeloha rilasciato un’intervista a Il Giornale dopo la vittoria di Jannikagli Australian Open. «La federazione ha una funzione di promozione e riceve soldi dallo Stato per allargare la base sportiva come crescita per il Paese. E’ un ascensore sociale che: se poi da questa base nasce uno come… La fortuna è anche che i ragazzi come lui siano persone in gamba. Janniki suoisuinoisiamo un po’. In lui ritrovo quello che è stato Gigi Riva; l’umiltà, la voglia di lottare,tà che di solito mettiamo in ...