Bimbo ucciso da suv a Casal Palocco | youtuber patteggia 4 anni e 4 mesi

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata : è martedì 16 gennaio 2024. Trump VOLA. Non ... (europa.today)

La procura di Ivrea indaga per abbandono di minore , con l’aggravante della morte, in merito all’incidente che ieri sera, a Borgo Revel, frazione di ... (feedpress.me)

Il Gip del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella meno afflittiva dei domiciliari nei confronti di Ahmed Boudra, 29 anni, marocc ...Bimbo soffocato e portato nel mare gelido di gennaio: super perizia sulla madre che confessò il delitto, per stabilire se era capace di intendere e di volere. Nuovo colpo di scena ...In Cina una coppia di fidanzati è stata giustiziata per aver gettato due bambini dalla finestra di un palazzo residenziale a Chongqing ...