Bimbo morto soffocato | la madre sarà sottoposta a una super perizia

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Adalgisa Gamba, la donna accusata di avere ucciso il figlio di due anni e mezzo la sera del 2 gennaio 2022 a Torre del Greco, in provincia di Napoli,a una nuovapsichiatrica per stabilire se era in condizioni di intendere e volere. Il corpo delvenne trovato su una...