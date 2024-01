BigMama terrorizzata prima di Sanremo | chiede aiuto a Fiorella Mannoia | la sua risposta la spiazza – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Cresce l’ansia tra gli artisti in gara al Festival dicon l’avvicinarsi dellaserata martedì 6 febbraio. Uno stato d’animo si fa sentire tanto tra gli esordienti come, quanto tra i veterani come. La cantautrice romana ha già calcato il palco dell’Ariston per cinque volte, dopo l’esordio nel 1981 con «Caffè nero bollente». È tornata poi a esibirsi nel 1984, in gara con «Come si cambia», nel 1987 con «Quello che le donne non dicono», per tornare poi nel 1988 con «Le notti di maggio» e nel 2017 con «Amara». Nel mezzo ci è anche tornata come ospite e in duetto. E quest’anno è di nuovo in gara con «Mariposa». E poco importa se la cantautrice romana ha sempre fatto incetta di premi della critica: l’emozione di salire su quel palco non cambia mai. Lo conferma lei stessa ...