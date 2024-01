Biglietto di ringraziamento per matrimonio | cos’è e idee per realizzarlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Anche quando sarà calato il sipario sulla cerimonia di nozze, le mansioni degli sposi potrebbero non essere terminate. Una volta concluse le celebrazioni, infatti, i neoconiugi saranno tenuti a ringraziare tutte le persone che hanno reso speciale il loro grande giorno, li hanno supportati ed omaggiati con un regalo. Come adempiere a questo delicato compito? Con undi, ovviamente. Nonostante redigere una thank you note sia vissuto da molte coppie come un’ incombenza piuttosto noiosa, riceverne una farà molto piacere ad amici e parenti. Sono loro, infatti, il valore aggiunto della cerimonia nuziale, ed è importante che manifestiate la vostra gratitudine. Maesattamente undiper? E come si realizza? Ecco qualche idea per ...