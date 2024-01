Biden | risposta dopo morte soldati Hezbollah in Iraq | “Stop attacchi a Usa”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti risponderanno all'attacco contro i militari americani in Giordania. Il presidente Joe Biden ha deciso come rispondere ... (periodicodaily)

Joe Biden ha deciso come rispondere al l'attacco contro la base Usa in Giordania che ha causato la morte di tre soldati americani, i primi dall'inizio ... (ilmessaggero)

Joe Biden ha deciso come rispondere al l'attacco contro la base Usa in Giordania che ha causato la morte di tre soldati americani, i primi dall'inizio ... (ilmessaggero)

"Ho deciso" : attacco in Giordania e soldati Usa uccisi - arriva la risposta di Joe Biden

"Ho deciso come rispondere all'attacco in Giordania": il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lo ha detto ad alcuni giornalisti prima di lasciare ... (liberoquotidiano)