Biden reagisce | via all’azione militare Così gli Usa colpiranno l’Iran

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ieri sera, Joeha annunciato di aver preso la decisione riguardo il modo in cui gli USA risponderanno all’attacco di matrice iraniana che ha ucciso tre soldati americani in Giordania. Non sono stati rilasciati altri dettagli, ma c’è ora la certezza che gli USA intraprenderanno un’azione. I tre soldati uccisi, e più di 40 feriti, nella notte di domenica sono le prime vittime americane dopo l’attacco in Israele del 7 ottobre, e la conseguente escalation in Medio Oriente. Ad ora, gli Stati Uniti hanno cercato di stare alla larga il più possibile da un coinvolgimento diretto. “Non abbiamo bisogno di un’ampia guerra in Medio Oriente. Non è questo quello che voglio”, ha dichiarato proprio ieri, durante un evento di raccolta fondi in Florida. Di certo, l’attacco ai soldati USA è una grana che ora complica non poco la vita ...