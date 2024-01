Bentornato San Biagio La fiera animerà il weekend Boom di stand e operatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Fare la vasca in via di Mezzo, scuriosare tra le decine e decine di banchi, concedersi il panino con la porchetta con le patatine fritte sulle panche in legno all’aperto, andare in Duomo per la benedizione della gola, pigiarsi l’uno contro l’altro fino a formare il classico tappeto di teste che si tramanda dalla notte dei tempi. Ladi San, autentico pezzo di dna dei pietrasantini, tornerà sabato e domenica nel centro storico per rinnovare la tradizione e rendere omaggio a colui che insieme a San Martino è il patrono della città. Quello concepito quest’anno dall’amministrazione comunale è un circuito più riconoscibile a livello di suddivisione di tematiche. Con la novità del mercato antiquario il 4 febbraio in via Garibaldi e via Barsanti e della piazzetta Glicini (lungo via Oberdan) riservata agli hobbisti. Confermata invece piazza ...