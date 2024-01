Belpasso | coltivava marijuana nel rudere in campagna | arrestato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Aveva allestito una folta piantagione di canapa indiana dentro unnelle campagne di, in contrada “Segreta”, ma è statodaidello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e dalla Stazione di. In particolare l’uomo, un 43enne già noto alle Forze dell’Ordine, disoccupato e residente a Gravina di Catania, si era dato al business illegale della coltivazione di sostanze stupefacenti e, per farlo, aveva scelto un fondo agricolo lontano dal centro cittadino, pensando, così, di essere lontano da “occhi indiscreti”. I, però, avendo già avviato sul conto del sospetto un’attività info-investigativa, già da giorni osservavano le sue mosse e, chiaramente, quell’andirivieni da Gravina a ...