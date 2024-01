Belotti prova il rilancio alla Fiorentina | ma solo in prestito

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo un anno e mezzo pieno di delusioni, l'attaccante della Nazionale cerca un posto da titolare a Firenze per giocarsi le sue carte per l'Europeo. Sarà l'uomo giusto per fornire reti all'undici di Italiano?

Nuovo colpo in entrata per la Fiorentina che è pronta ad accogliere Andrea Belotti. Il centravanti di proprietà della Roma è atteso a Firenze nel tardo pomeriggio per firmare il contratto che lo ...La Roma mette il turbo sul mercato, con Tiago Pinto che prova a chiudere in bellezza la sua esperienza in giallorosso dopo gli arrivi di Huijsen e Angeliño. Protagonisti di giornata per il club della ...L’argentino alla corte di Allegri. Il Gallo per Italiano, Commisso prova l’affondo per l'islandese, il Genoa chiede 25 milioni. I giallorossi insistono per il ...