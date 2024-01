Belotti Fiorentina | il giocatore è arrivato al Viola Park per firmare

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)alperil contratto con la: si aggregherà subito alla squadra a partire da domani Come riportato da RadioFirenze, il nuovo centravanti dellaalpersubito il contratto con la società toscana. Dopo l’ufficialità si aggregherà alla squadra, e non è da escludere la prima convocazione per la gara contro il Lecce in questo weekend. Aspettando ciò, laora si gode il suo nuovo centravanti.

Andrea Belotti out, Tommaso Baldanzi in: la Roma, dopo aver chiuso con la Fiorentina per il passaggio del Gallo a Firenze (atteso in serata), si prepara a chiudere anche per il ...Dopo l'annuncio social che di fatto ufficializzava l'arrivo di Andrea Belotti alla Fiorentina, l'attaccante della Roma è appena arrivato a Firenze, direttamente al Viola Park. Il giocatore, con un ...La Fiorentina abbraccia il suo nuovo attaccante! Un interesse che, come vi abbiamo raccontato, nasce in queste ultime settimane e che alla fine ha portato a dama..