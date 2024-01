Belotti cambia maglia | oggi le visite mediche con la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le ultime due stagioni di Andreasono state al di sotto delle aspettative e l’esperienza con ladella Roma non è mai veramente decollata. Considerato uno degli attaccanti più forti in circolazione ai tempi del Torino, l’ex Palermo non si è confermato e la media realizzativa è crollata. L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi non hato le gerarchie in attacco e nelle ultime ore il club giallorosso ha intensificato i rapporti per la cessione. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il ‘Gallo’ è atteso a Firenze per lee la firma del contratto con la.