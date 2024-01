Belén e l’imprenditore Elio Lorenzoni si sono lasciati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gennaio 2024 –Rodriguez edsi. Quello che sembrava l’uomo della rinascita per la conduttrice uscita da una difficile crisi personale anche a causa dell’ennesima rottura con Stefano De Martino, sembrerebbe invece essersi allontanato definitivamente dalla showgirl argentina. La notizia è stata diffusa da Novella 2000, che parla di una fonte anonima molto vicina albresciano che avrebbe contattato la redazione proprio per informarli della rottura. Una soffiata che andrebbe presa col beneficio d’inventario, se non fosse che anche l’ex di, Fabrizio Corona, l’avrebbe confermata sul sito Dilingernews.it. "vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli ...