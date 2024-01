“Basta favori ai cacciatori” | presidio delle associazioni ambientaliste a Milano sotto il Pirellone – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In occasione della chiusura della stagione venatoria in Lombardia, alcuni rappresentanti di Europa Verde, Gaia Animali e Ambiente, VAS (associazione Verdi Ambiente e Società Onlus) e LAV (Lega Anti Vivisezione) hanno organizzato unquesta mattina davanti l’ingresso di via Filzi di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale. “Siamo qui per ricordare tutte le vittime della caccia. È una vergogna che il governa voglia permettere ai sedicenni di sparare e dare denaro pubblico alle lobby dei” ha affermato Francesco Fortinguerra. “In regione Lombardia c’è una situazione un po’ imbarazzante, due consiglieri regionali, presidente e vicepresidente della commissione che dovrebbe occuparsi di agricoltura ma si occupa prevalentemente di caccia, sono stati denunciati dai carabinieri Forestali per presunti illeciti. Chiediamo quantomeno che ...