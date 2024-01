Basta attacchi e mistificazioni Schlein avverte Conte Opposizione allo sbando

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ellycontinua a definirsi «zen» e assicura di «non aver perso la calma» («Non ho il problema del testosterone io...», avrebbe scherzato con i suoi), ma dopo l'uno-due arrivato da Giuseppe- con il no al sit in «ipocrita» sulla Rai e «i capelli dritti» per un Pd diventato a suo dire «bellicista» - la segretaria dem decide di parlare chiaro. «La gente ci chiede di costruire un'alternativa a questo governo di destra. Se qualcuno pensa di attaccare o insultare il Pd anziché il Governo sta sbagliando strada», dice a muso duro. La leader intende bloccare al più presto il fuoco 'amicò che arriva dal potenziale alleato. Intanto perché «dare l'idea che non ci sia un'alternativa significa fare un grandissimo favore a Giorgia Meloni», ma non solo.vuole anche spegnere sul nascere i malumori delle truppe dem, poco inclini a ...