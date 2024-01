Basket | Nba | i risultati delle partite

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) New York, 31 gen. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers 138-122; Boston Celtics-Indiana Pacers 129-124; New York Knicks-Utah Jazz 118-103; Chicago Bulls-Toronto Raptors 107-118; Golden State Warriors-Philadelphia 76ers 119-107.

Washington , 26 gen. -(Adnkronos) - Vittoria in trasferta di Utah (23-23) che passa 123-108 a Washington (7-37). I Jazz non si lasciano scappare la ... (liberoquotidiano)

Per l'azzurro, impiegato per un totale di 22 minuti, anche 7 rimbalzi e 2 assist ROMA - Vittoria esterna di Utah Jazz nella notte italiana della ... (ilgiornaleditalia)

James e Antetokounmpo capitani delle due selezioni, in campo il 18 febbraio a Indianapolis ROMA - Ufficializzati i quintetti titolari per ciascuna ... (ilgiornaleditalia)

Gary Trent Jr. e le percussioni di Scottie Barnes permettono ai Raptos di cominciare bene a Chicago (15-20), ma già al 12' Drummond e DeRozan hanno rivoltato la ...È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 1:00 italiane in poi si sono disputati cinque incontri validi per la regular season e come sempre il divertimento non è mancato. Andiamo a ...Per il loro quinto ed ultimo scontro della stagione regolare, Celtics e Pacers ci hanno offerto ancora una volta una bella partita di basket e, per la terza volta, sono stati ...