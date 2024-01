Basket | Nba | i Jazz di Fontecchio ko 118-103 e ottava vittoria di fila per i Knicks

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) New York, 31 gen. – (Adnkronos) –diper i New York(31-17) che in casa superano 118-103 Utah (24-25). Fondamentale il terzetto Jalen Brunson (29 punti), Donte DiVincenzo (33 punti) e Josh Hart (in tripla doppia con 10 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) che regala punti e spettacolo. Bene anche Precious Achiuwa con 18 punti come vice-Julius Randle (assente, come anche OG Anunoby), mentre Colin Sexton è il migliore per icon 22 punti. La serata di DiVincenzo è di quelle da ricordare. Dopo aver scaldato i motori contro Charlotte (28 punti), ne ri33 aigrazie al suo nuovo massimo in carriera per triple realizzate, ben 9 (sulle 15 tentate). E la sua linea statistica da 33 punti, 9 triple, 5 assist, 4 rimbalzi e 4 recuperi trova soltanto un altro precedente nella storia della lega. Tra gli ospiti Simonetorna a segnare in doppia cifra e torna a farlo tirando con ottime percentuali. Al Madison Square Garden l’azzurro segna 14 punti tirando il 50% dal campo (5/10) e anche dalla lunga distanza (4/8) e contribuendo come suo solito anche a rimbalzo, con 5 palloni recuperati sotto canestro (due in attacco), cui aggiunge anche una stoppata. L'articolo CalcioWeb.