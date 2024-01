Basket | Nba | Curry trascina Golden State al successo su Philadelphia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) San Francisco, 31 gen. -(Adnkronos) – Vittoria casalinga per(20-24) che supera 119-107(29-17). Senza Klay Thompson bastaagli Warriors per avere la meglio sui Sixers che schierano sì in campo Joel Embiid ma non hanno certo la miglior versione del loro centro a disposizione (14 punti con 5/18 al tiro e 7 rimbalzi per lui). Fa meglio Tobias Harris a quota 26 con 10 rimbalzi, maai punti diaggiunge anche i 26 dell’ancora ottimo Kuminga e i 23 di Wiggins (con 8/10 al tiro) per cogliere unimportante. Pochi dubbi però sull’MVP della gara: Stephha una delle sue eccezionali serate al tiro (12/17 dal campo con un ottimo 8/13 dalla lunga distanza, perfetto con 5/5 dalla lunetta) per confezionare una prestazione da 37 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Il suo plus/minus (+26) dice tutto del suo contributo aldegli Warriors. L'articolo CalcioWeb.