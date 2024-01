Basket | Marc Gasol appende le scarpe al chiodo | “E’ il momento di dire addio”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Perè ildi salutare ilgiocato. Dopo la bellezza di venti stagioni, quattordici delle quali trascorse in NBA, il cestista catalano ha ufficializzato la sua scelta in una conferenza stampa organizzata oggi a Barcellona, sua città Natale. “È ildi farmi da parte e condividere tutto ciò che ilmi ha insegnato e mi ha dato – ha dettonelle parole raccolte da ANSA – Adesso per me la sfida era ritirarmi. E la affronto con naturalezza, come se fosse il passo necessario. Ma l’istinto del giocatore è quello di lottare contro questa decisione“. Il giocatore ha poi pubblicato un breve video su suoi canali social che riassume le sue gesta più memorabili. Stando da quanto raccolto dai cronisti in loco, sembra che il giocatore nel ...