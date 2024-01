Basket | il club biancorosso ha finito la pazienza Oltre ad Atkins rischia Hervey Scafati verso il taglio di Logan

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È tempo di decisioni nette in casa Pallacanestro Reggiana, con i soci che sono stati informati dal general manager Coldebella di quelle che saranno le prossime mosse. Sotto osservazione ci sono soprattutto Darione Kevin. Il primo, e non è una novità, è in bilico per motivi tecnici mentre il secondo per i suoi atteggiamenti che – complici gli allenamenti a porte chiuse – sono stati in qualche modo silenziati, ovattati e ammorbiditi, ma stanno affiorando. D’altronde come scriveva l’ex calciatore Gennaro ‘Ringhio’ Gattuso nella sua biografia: se uno nasce tondo, non muore quadrato. E piano piano anche il pubblico di Reggio sta capendo perché questo attaccante di livello Nba non abbia trovato posto in Eurolega la scorsa estate. L’idea è quella di inserire un nuovo giocatore nel reparto lunghi, senza però necessariamente ‘tagliare’ ...