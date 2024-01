Basket giovanile La Bondi Vis under 19 travolge Bernareggio e si consolida in testa alla classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Terza giornata di ritorno del campionato19 Eccellenza che vede laVis affrontare in casa la Pall.99. Primo quarto dove laVis nei primi minuti non entra praticamente in campo, conche ne approfitta per scappare sullo 0-13 che obbliga coach Santi al time-out dopo 4 minuti. Al rientro laVis inizia finalmente a trovare dei canestri ma i problemi in difesa rimangono anche grazie alle alte percentuali didall’arco. Si arrivaprima pausa sul 18-29. Secondo quarto dove si inizia a intravedere la veraVis, che difende forte e corre in attacco anche se ancora ci sono momenti di blackout totale. A metà quartoè ancora avanti per 35-38. I ...