Basket femminile | la Virtus Bologna batte il Landes ma non basta | arriva l’eliminazione in Eurolega

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Successo amaro per lanella 14ma giornata dell’2023-2024. A causa della contemporanea vittoria del Perfumerias Avenida (56-42 contro l’Uni Gyor), noninfatti il 74-66 di stasera contro ilper chiudere tra le prime quattro nel gruppo B (le V Nere hanno terminato al quinto posto con un record di 7-7) e passare ai playoff. Eliminato anche il, ultimo dopo le 14 giornate di regular season. Per quanto riguarda la partita di questa sera, ci sono da segnalare in casai 14 punti e 7 assist di Ivana Dojkic, i 13 di Iliana Rupert e i 12 di Francesca Pasa. Dall’altra parte, invece, vanno evidenziate le prove di Luisa Geiselsoder e Angela Salvadores: la prima mette a referto 13 punti e la seconda 12. La ...

